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14 февраля 2024, 15:07 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:08
356
0

Сборная россии сыграет с двукратным обладателем Кубка Америки

Матч с Парагваем пройдет в москве

14 февраля 2024, 15:07 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:08
356
0
Сборная россии сыграет с двукратным обладателем Кубка Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Парагвая пополнила позорный список команд, готовых играть в футбол с представителями страны-террориста.

Как сообщает пресс-служба российского футбольного союза, 25 марта сборная рф сыграет в москве товарищеский матч с южноамериканцами, занимающими 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Этот поединок состоится всего через пару дней после спарринга подопечных Валерия Карпина с европейской командой – 21 марта россияне примут сборную Сербии.

Напомним, что с февраля 2022 года сборная россии была отстранена от всех международных турниров, но УЕФА и ФИФА рассматривают варианты с возвращением команд страны-террориста в соревнования под своей эгидой.

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Источник Sport.ua
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