Сборная Парагвая пополнила позорный список команд, готовых играть в футбол с представителями страны-террориста.

Как сообщает пресс-служба российского футбольного союза, 25 марта сборная рф сыграет в москве товарищеский матч с южноамериканцами, занимающими 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Этот поединок состоится всего через пару дней после спарринга подопечных Валерия Карпина с европейской командой – 21 марта россияне примут сборную Сербии.

Напомним, что с февраля 2022 года сборная россии была отстранена от всех международных турниров, но УЕФА и ФИФА рассматривают варианты с возвращением команд страны-террориста в соревнования под своей эгидой.