Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Давно не видел такого талантливого игрока, как Вакула»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил потенциального новичка команды Владислава Вакулу, о подписании которого клуб должен объявить в ближайшее время:

«Давно не видел такого талантливого футболиста, как Вакула. Предыдущим из таких был Бонавентура, который играл в «Заре». Я рад, что в нашей команде будет такой игрок. То, что Владислав делает на поле – это просто фантастика! Надеюсь, его появление в «Минае» будет полезным - как для команды, так и для самого футболиста».

Напомним, Вакула сейчас находится в статусе свободного агента. В январе «Полесье» разорвало с ним контракт. Первую часть нынешнего сезона Вакула, который был неоднократно замечен в нарушении дисциплины, провел в аренде в «Черноморце», за который провел 10 матчей без результативных действий.