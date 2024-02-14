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  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Давно не видел такого талантливого игрока, как Вакула»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 14:55 |
267
2

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Давно не видел такого талантливого игрока, как Вакула»

Тренер «Миная» – о потенциальном новичке команды

14 февраля 2024, 14:55 |
267
2
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Давно не видел такого талантливого игрока, как Вакула»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил потенциального новичка команды Владислава Вакулу, о подписании которого клуб должен объявить в ближайшее время:

«Давно не видел такого талантливого футболиста, как Вакула. Предыдущим из таких был Бонавентура, который играл в «Заре». Я рад, что в нашей команде будет такой игрок. То, что Владислав делает на поле – это просто фантастика! Надеюсь, его появление в «Минае» будет полезным - как для команды, так и для самого футболиста».

Напомним, Вакула сейчас находится в статусе свободного агента. В январе «Полесье» разорвало с ним контракт. Первую часть нынешнего сезона Вакула, который был неоднократно замечен в нарушении дисциплины, провел в аренде в «Черноморце», за который провел 10 матчей без результативных действий.

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Желько Любенович Минай Владислав Вакула
Источник UA-Football
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Андрій Шевченко
Завжди обіссяна даунецька пяниця та вакула.
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johndow
То ти ще не бачив, що він за полем робить
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