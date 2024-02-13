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  4. Минай определился с зимними новичками. Когда презентация?
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 22:41 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:30
581
0

Минай определился с зимними новичками. Когда презентация?

Презентация состоится 15 февраля

13 февраля 2024, 22:41 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:30
581
0
Минай определился с зимними новичками. Когда презентация?
ФК Минай

Как стало известно Sport.ua, расположение закарпатского «Миная» покинули левый защитник Артем Данилюк, ранее выступавший за черновицкую «Буковину» и полузащитник Роман Михайлив из львовского «Руха-2», которые были на просмотре.

По информации нашего источника, очередными зимними новичками «горожан» станут правый защитник Ярослав Кисиль из луганской «Зари» и полузащитник Владислав Вакула из одесского «Черноморца».

Представление всех новобранцев «Миная» состоится 15 февраля на стадионе Авангард в Ужгороде во время развлекательно-социального мероприятия с благотворительной составляющей. В его программе – оригинальный футбольный матч с участием всех зимних новичков, тренерского штаба во главе с наставником Желько Любеновичем и представительниц женской клубной команды.

А 14 февраля «Минай» проведет очередной спарринг – со львовскими «Карпатами», которые сейчас на сборе в Ужгороде.

Ранее «Минай» подписал двух молодых игроков.

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Артем Данилюк Владислав Вакула Желько Любенович трансферы УПЛ трансферы Минай инсайд
Источник Sport.ua
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