Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, что планирует и дальше тренировать каталонский клуб.

«У меня есть действующий контракт, я очень счастлив, моя семья тоже. Я думаю, что я продолжу работать здесь. Сейчас я уверен, что так и будет. У меня контракт до 2026 года. Я отношусь к очень важному проекту.

Наша мечта выйти в еврокубки. На нас сейчас не оказывается давление, у команды нет такого требования побеждать в каждом матче, ведь мы не претендуем на чемпионство, это не наша борьба», – сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» отказалась от идеи пригласить Мичела на должность главного тренера.