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Испания
14 февраля 2024, 15:24 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:40
3584
0

Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне

Мичел убежден, что будет и дальше тренировать Довбика и Цыганкова

14 февраля 2024, 15:24 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:40
3584
0
Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, что планирует и дальше тренировать каталонский клуб.

«У меня есть действующий контракт, я очень счастлив, моя семья тоже. Я думаю, что я продолжу работать здесь. Сейчас я уверен, что так и будет. У меня контракт до 2026 года. Я отношусь к очень важному проекту.

Наша мечта выйти в еврокубки. На нас сейчас не оказывается давление, у команды нет такого требования побеждать в каждом матче, ведь мы не претендуем на чемпионство, это не наша борьба», – сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» отказалась от идеи пригласить Мичела на должность главного тренера.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Catalunya Ràdio
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