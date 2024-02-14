Коуч Жироны рассказал, какой клуб будет тренировать в следующем сезоне
Мичел убежден, что будет и дальше тренировать Довбика и Цыганкова
Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, что планирует и дальше тренировать каталонский клуб.
«У меня есть действующий контракт, я очень счастлив, моя семья тоже. Я думаю, что я продолжу работать здесь. Сейчас я уверен, что так и будет. У меня контракт до 2026 года. Я отношусь к очень важному проекту.
Наша мечта выйти в еврокубки. На нас сейчас не оказывается давление, у команды нет такого требования побеждать в каждом матче, ведь мы не претендуем на чемпионство, это не наша борьба», – сказал Мичел.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» отказалась от идеи пригласить Мичела на должность главного тренера.
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