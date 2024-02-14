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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт со словенским легионером
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 13:55 |
206
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт со словенским легионером

Йон Шпорн останется в клубе еще на три года

14 февраля 2024, 13:55 |
206
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт со словенским легионером
ФК Черноморец. Йон Шпорн

Одесский «Черноморец» официально сообщил о продлении контракта с центральным полузащитником Йоном Шпорном. Новое соглашение с 26-летним словенским хавбеком рассчитано на три года – до конца календарного 2026 года.

Шпорн перешел в «Черноморец» летом 2023 года из словенского «Целе» на правах свободного агента.

В первой части нынешнего сезона хавбек провел за команду Романа Григорчука 18 матчей во всех турнирах, и отличился в них 3 голами и 2 ассистами. Транасферная стоимость Шпорна оценивается в 600 тысяч евро.

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Черноморец Одесса Йон Шпорн продление контракта
Источник ФК Черноморец
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