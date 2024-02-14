ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт со словенским легионером

Одесский «Черноморец» официально сообщил о продлении контракта с центральным полузащитником Йоном Шпорном. Новое соглашение с 26-летним словенским хавбеком рассчитано на три года – до конца календарного 2026 года.

Шпорн перешел в «Черноморец» летом 2023 года из словенского «Целе» на правах свободного агента.

В первой части нынешнего сезона хавбек провел за команду Романа Григорчука 18 матчей во всех турнирах, и отличился в них 3 голами и 2 ассистами. Транасферная стоимость Шпорна оценивается в 600 тысяч евро.