Олег ШЕЛАЕВ: «Многое будет зависеть от того сыграет ли в Гамбурге Степаненк

В 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля донецкий «Шахтер» будет принимать в Гамбурге французский «Марсель».

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев оценил шансы соперников в завтрашнем противостоянии в Германии:

– О победителе в этой паре можно будет сказать что-то конкретнее после поединка в Гамбурге, когда будем иметь информацию, в какой спортивной форме находятся оппоненты. А в Гамбурге, на мой взгляд, все завершится подписанием мирного соглашения.

– «Шахтер» и «Марсель» в последнее время не радуют своих болельщиков зрелищной игрой и победами.

– Знаете, можно привести немало примеров, когда командам в нужный момент удавалось прыгнуть выше головы, чтобы прервать полосу не совсем удачных выступлений. Конечно, хочется, чтобы это удалось сделать завтра «Шахтеру».

– Почему «горняки» на сборе в Турции не избегали неудач даже в поединках с малоизвестными визави?

– Сказать, что «Шахтер» не форсировал спортивную форму – нельзя. Как ни как, уже в феврале дончан ждали испытания с «Марселем». Возможно, апробацию проходили какие-то игровые связи. Хотя низкая результативность «Шахтера» не может не беспокоить.

– Удастся ли «горнякам» выдержать натиск, принимая во внимание тот факт, что французский гранд находится в лучшем игровом тонусе?

– Не надо забывать, что у игроков «Шахтера» – немалый международный опыт выступлений, как в еврокубках, так и в составе национальной сборной Украины. У руля – грамотный специалист Марино Пушич. И, убежден, «горняки» остановят свой выбор на нужной тактической схеме.

Хотя очень многое будет зависеть от того, сыграет ли завтра Тарас Степаненко, ведь «разрушителя» атак соперника такого уровня в составе украинского клуба, больше нет. Из-за травмы колена на турецком сборе он последние спарринги пропустил, но огромный опыт должен ему помочь в Гамбурге не только выйти на поле, но и сыграть через не могу, повести за собой одноклубников.

Также интересно кому повезет забить быстрый гол. Если «Марселю», то номинальным хозяевам будет несладко. И все же, надеюсь, что «Шахтер» не подведет и в Гамбурге, по крайней мере, не проиграет.