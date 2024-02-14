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  4. ВИДЕО. Реал отдал должное надежности Лунина в матче с РБ Лейпциг
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 11:29 | Обновлено 14 февраля 2024, 11:51
1578
0

ВИДЕО. Реал отдал должное надежности Лунина в матче с РБ Лейпциг

«Королевский клуб» похвалил украинского голкипера

14 февраля 2024, 11:29 | Обновлено 14 февраля 2024, 11:51
1578
0
ВИДЕО. Реал отдал должное надежности Лунина в матче с РБ Лейпциг
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Пресс-служба мадридского «Реала» постфактум первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (1:0) отдала должное действиям украинского голкипера Андрея Лунина на последнем рубеже команды.

«Доступ запрещен!», – сообщено в официальном твиттере мадридского клуба под размещенным видео с топовыми сейвами украинца в игре против немцев.

Как ранее сообщалось, Андрей Лунин в поединке против «РБ Лейпциг» смог повторить невероятный рекорд своего одноклубника Тибо Куртуа.

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Андрей Лунин Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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