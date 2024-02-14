ВИДЕО. Реал отдал должное надежности Лунина в матче с РБ Лейпциг
«Королевский клуб» похвалил украинского голкипера
Пресс-служба мадридского «Реала» постфактум первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (1:0) отдала должное действиям украинского голкипера Андрея Лунина на последнем рубеже команды.
«Доступ запрещен!», – сообщено в официальном твиттере мадридского клуба под размещенным видео с топовыми сейвами украинца в игре против немцев.
Как ранее сообщалось, Андрей Лунин в поединке против «РБ Лейпциг» смог повторить невероятный рекорд своего одноклубника Тибо Куртуа.
⛔ @AndreyLunin13: "¡ACCESO DENEGADO!" 🙅♂️#UCL pic.twitter.com/WkSzjv4ovm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2024
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