ВИДЕО. Реал отдал должное надежности Лунина в матче с РБ Лейпциг

Пресс-служба мадридского «Реала» постфактум первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (1:0) отдала должное действиям украинского голкипера Андрея Лунина на последнем рубеже команды.

«Доступ запрещен!», – сообщено в официальном твиттере мадридского клуба под размещенным видео с топовыми сейвами украинца в игре против немцев.

Как ранее сообщалось, Андрей Лунин в поединке против «РБ Лейпциг» смог повторить невероятный рекорд своего одноклубника Тибо Куртуа.