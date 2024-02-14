Палкин объяснил, почему Шахтер во время войны делает дорогие трансферы

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью Stats Perform Agency рассказал о целях активной трансферной работы – в январе клуб потратил около 25 миллионов евро на подписание бразильцев Марлона Гомеса и Кевина.

Многие болельщики критиковали такие расходы, учитывая войну в Украине.

«Прежде всего, мы должны сделать акцент на самой этой инвестиции, потому что люди могут говорить: «вы инвестируете в такие трудные времена, у вас продолжается война» и так далее. Я могу сказать, что да, у нас идет война, очень плохая ситуация в Украине, очень плохая ситуация в украинском футболе, но все мечтают и все пытаются изменить нашу Украину, начиная с обычных простых человеческих вещей и заканчивая футболом. Мы не можем себе позволить, чтобы такая ситуация в украинском футболе продолжалась, мы должны инвестировать в украинский футбол, развивать его даже во время войны. Это очень важно, потому что это имидж и лицо Украины, мы не можем так продолжать и дальше. Я не хочу, чтобы мы ехали за границу и проигрывали 0:5, 0:7, это невозможно. Я не хочу, чтобы через один-два года наши болельщики и наш народ упустили возможность увидеть игры Лиги чемпионов в Украине. Но есть такой риск, что мы потеряем рейтинг и столкнемся с тем, что наши болельщики больше не увидят Лигу чемпионов».

«Мы не можем этого допустить. Мы должны спасти наш украинский футбол, должны сохранить тот рейтинг Украины, который есть сейчас. Поэтому мы хотим построить очень сильную команду, чтобы показывать интересный и качественный футбол, чтобы развивать украинский футбол. И даже, например, когда ты читаешь чат наших болельщиков, большинство из них говорят, что сейчас трудно привезти иностранных игроков в Украину. Но из-за уровня нашего бренда, из-за того, что легионеры доверяют нашему клубу, видят наш уровень, они видят, что хотя я и не могу давать гарантий, мы можем прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить защиту и безопасные условия для наших игроков. И мы это делаем. Если говорить о Кевине, я вел переговоры с ним и клубом в течение года».

«Это первый случай в моей жизни и карьере, когда переговоры с одним игроком продолжались почти год, даже больше. Это были трудные переговоры, мы провели достаточно много времени, убеждая родителей игрока, что он приедет сюда и будет хорошо. Он связался с нашими футболистами, они общались, объясняли, где мы играем. Мы отправляли фотографии нашего тренировочного сбора, тренировочных площадок. Мы объясняли ему, какая ситуация в Украине, все детали, потому что мы должны быть открыты, а они должны понимать, как здесь все работает. Да, все думают о безопасности и защите – это самое главное, и для нас это тоже главное. Поэтому мы создали условия, позволяющие нам обеспечить максимальную защиту игроков», – сказал Палкин.