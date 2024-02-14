Бывший вратарь Олимпика и Ингульца перебрался из Чехии в Литву

Как стало известно Sport.ua, 27-летний голкипер Владимир Крынский подписал контракт с литовским клубом «Дайнава».

Предыдущие два года Крынский отыграл в Чехии, где сначала защищал ворота «Пршерова», а затем «Простеева».

На родине голкипер с ростом 196 см известен по выступлениям за ФК «Полтава», «Олимпик» и «Ингулец». На счету Крынского 43 матча в УПЛ. В свое время он вызывался в молодежную сборную Украины.

«Дайнава», которую тренирует экс-наставник «Колоса» Сергей Кузнецов, по итогам чемпионата Литвы сезона-2023 заняла 8-е место.

В минувшем сезоне за команду из Алитуса играли три украинца — полузащитники Артем Бафталовский (в прошлом — «Горняк-Спорт», «Энергия», «Кремень», «Диназ»), Станислав Сорокин («Колос», «Кремень», «Львов») и Артем Радченко («Металлист», «Николаев», «Перемога»). Последний уже покинул клуб, перебравшись в мальтийский «Хибернианс».

Ушел из «Дайнавы» и еще один наш соотечественник — экс-хавбек «Днестра», винницкой «Нивы» и «Одессы» Кирилл Силич. В предыдущем сезоне он был в заявке литовского клуба, но на поле в матчах чемпионата не выходил.

Ранее Sport.ua сообщал, что голкипер чемпион мира U-20 присоединился к «Прикарпатью».