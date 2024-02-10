Чемпион мира U-20 присоединился к Прикарпатью

Как стало известно Sport.ua, 24-летний голкипер Владислав Кучерук, нынешней зимой уже побывавший на просмотре в «Минае» и «Виктории», объявился в тренировочном лагере «Прикарпатья».

В эти дни желто-зеленые проводят тренировочный сбор в Закарпатье. В субботу «Прикарпатье» обыграло в контрольном матче «Хуст» (3:0). Кучерук провел на поле первые 45 минут.

Владислав Кучерук — выпускник академии «Динамо». Играл за молодежную команду бело-синих, после чего сменил несколько клубов в УПЛ («Колос», «Черноморец», «Заря»). Провел 31 матч за сборные Украины различных возрастов.

В 2019 году в составе национальной команды U-20 Кучерук стал чемпионом мира среди молодежи в Польше.

«Прикарпатье» занимает 10-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 26 очков.

Ранее Sport.ua сообщал, что ивано-франковский клуб просматривает центрфорварда — воспитанника «Карпат».