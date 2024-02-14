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  4. ВИДЕО. Не хуже Куртуа? Обзор лучших моментов Лунина в матче ЛЧ
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 09:53 |
1596
0

ВИДЕО. Не хуже Куртуа? Обзор лучших моментов Лунина в матче ЛЧ

Украинец продемонстрировал невероятную игру и сохранил ворота на замке

14 февраля 2024, 09:53 |
1596
0
ВИДЕО. Не хуже Куртуа? Обзор лучших моментов Лунина в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, сделав 9 сейвов и осуществил 85% точных передач.

Больше сейвов в играх за «Реала» в Лиге чемпионов никто не делал. Ранее подобное удавалось только Тибо Куртуа, совершившему девять сейвов в победном финале главного еврокубка в 2022 году.

ВИДЕО. Не хуже Куртуа? Обзор лучших моментов Лунина в матче ЛЧ

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Источник Sport.ua
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