ВИДЕО. Не хуже Куртуа? Обзор лучших моментов Лунина в матче ЛЧ
Украинец продемонстрировал невероятную игру и сохранил ворота на замке
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, сделав 9 сейвов и осуществил 85% точных передач.
Больше сейвов в играх за «Реала» в Лиге чемпионов никто не делал. Ранее подобное удавалось только Тибо Куртуа, совершившему девять сейвов в победном финале главного еврокубка в 2022 году.
ВИДЕО. Не хуже Куртуа? Обзор лучших моментов Лунина в матче ЛЧ
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