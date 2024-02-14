Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, сделав 9 сейвов и осуществил 85% точных передач.

Больше сейвов в играх за «Реала» в Лиге чемпионов никто не делал. Ранее подобное удавалось только Тибо Куртуа, совершившему девять сейвов в победном финале главного еврокубка в 2022 году.

ВИДЕО. Не хуже Куртуа? Обзор лучших моментов Лунина в матче ЛЧ