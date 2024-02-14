ТУХЕЛЬ – о давлении из-за результатов: «Это большая привилегия»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался по поводу давления, которое оказывается на него в связи с результатами команды.

«Я не ощущаю растущего давления. Давление — это большая привилегия. Это спортивное давление. Иначе не было никогда. Необходимо оставаться уверенным в себе, необходимо быть самокритичным. Чем громче становится шум и чем сильнее становится так называемое давление, тем важнее сохранять спокойствие», – заявил Тухель на пресс-конференции перед матчем плей-офф Лиги чемпионов против «Лацио».

Отметим, что в Бундеслиге «Бавария», бессменный чемпион Германии последних 11 сезонов, занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на 5 очков. В прошлый уик-энд мюнхенцы были разгромлены конкурентом – 0:3.