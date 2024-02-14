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Германия
14 февраля 2024, 09:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 09:42
232
0

ТУХЕЛЬ – о давлении из-за результатов: «Это большая привилегия»

Наставник считает, что необходимо оставаться уверенным в себе

14 февраля 2024, 09:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 09:42
232
0
ТУХЕЛЬ – о давлении из-за результатов: «Это большая привилегия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался по поводу давления, которое оказывается на него в связи с результатами команды.

«Я не ощущаю растущего давления. Давление — это большая привилегия. Это спортивное давление. Иначе не было никогда. Необходимо оставаться уверенным в себе, необходимо быть самокритичным. Чем громче становится шум и чем сильнее становится так называемое давление, тем важнее сохранять спокойствие», – заявил Тухель на пресс-конференции перед матчем плей-офф Лиги чемпионов против «Лацио».

Отметим, что в Бундеслиге «Бавария», бессменный чемпион Германии последних 11 сезонов, занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на 5 очков. В прошлый уик-энд мюнхенцы были разгромлены конкурентом – 0:3.

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Томас Тухель Бавария пресс-конференция Лацио Лига чемпионов Бундеслига Байер
Источник Bayern & Germany
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