Леся Цуренко – Наоми Осака. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В третьем раунде украинка сразится с экс-первой ракетко мира Наоми Осакой (№747 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Чжэн – Фернандес. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Каролиной Плишковой (№59 WTA) или Линдой Носковой (№28 WTA).

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