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  4. Леся Цуренко – Наоми Осака. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 февраля 2024, 09:27 |
292
0

Леся Цуренко – Наоми Осака. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга в Дохе

14 февраля 2024, 09:27 |
292
0
Леся Цуренко – Наоми Осака. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

14 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В третьем раунде украинка сразится с экс-первой ракетко мира Наоми Осакой (№747 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Чжэн – Фернандес. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один матч.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Каролиной Плишковой (№59 WTA) или Линдой Носковой (№28 WTA).

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Источник Sport.ua
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