Меняю пароль от Wi-Fi. В Реале забавно отреагировали на сейвы Лунина

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

После матча один из официальных аккаунтов «Реала» в твиттере забавно обыграл сверхнадежную игру украинского голкипера.

«Официально меняю свой пароль от Wi-Fi на Андрей Алексеевич Лунин», – сказано в сообщении.

Отметим, что Лунин в этой встрече повторил невероятный рекорд Тибо Куртуа.