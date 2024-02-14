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  4. Меняю пароль от Wi-Fi. В Реале забавно отреагировали на сейвы Лунина
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 07:36 |
4785
0

Меняю пароль от Wi-Fi. В Реале забавно отреагировали на сейвы Лунина

Андрей очень порадовал мадридцев в матче с «РБ Лейпциг»

14 февраля 2024, 07:36 |
4785
0
Меняю пароль от Wi-Fi. В Реале забавно отреагировали на сейвы Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

После матча один из официальных аккаунтов «Реала» в твиттере забавно обыграл сверхнадежную игру украинского голкипера.

«Официально меняю свой пароль от Wi-Fi на Андрей Алексеевич Лунин», – сказано в сообщении.

Отметим, что Лунин в этой встрече повторил невероятный рекорд Тибо Куртуа.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал фото
Источник Twitter
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