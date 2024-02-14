Меняю пароль от Wi-Fi. В Реале забавно отреагировали на сейвы Лунина
Андрей очень порадовал мадридцев в матче с «РБ Лейпциг»
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.
После матча один из официальных аккаунтов «Реала» в твиттере забавно обыграл сверхнадежную игру украинского голкипера.
«Официально меняю свой пароль от Wi-Fi на Андрей Алексеевич Лунин», – сказано в сообщении.
Отметим, что Лунин в этой встрече повторил невероятный рекорд Тибо Куртуа.
🧤 Officially changing my wifi password to Andriy Oleksiyovych Lunin 🧱 pic.twitter.com/vGO1ZrcgsY— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 13, 2024
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