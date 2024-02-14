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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 06:35 | Обновлено 14 февраля 2024, 06:49
943
0

Тренер Копенгагена: «Первые 20 минут были для нас чистым выживанием»

Якоб Нееструп после матча ЛЧ с Ман Сити прокомментировал игру

14 февраля 2024, 06:35 | Обновлено 14 февраля 2024, 06:49
943
0
Тренер Копенгагена: «Первые 20 минут были для нас чистым выживанием»
УЕФА. Якоб Нееструп

Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3). Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

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Главный тренер Копенгагена Якоб Нееструп после матча с Ман Сити прокомментировал игру:

«Я думаю, что Сити подошел к игре с очень профессиональным настроем. Они взяли игру под свой контроль с первой секунды, и первые 20 минут были для нас чистым выживанием. Но последние 20–25 минут первого тайма меня вполне устроили. Мы втянулись в игру и забили гол. Чуть больше удачи и мастерства, и к перерыву счет мог быть 1:1.

Во втором тайме игроки сделали все, что могли. Я не могу их ни в чем винить. Мы играли против топовой команды. Сити точно знает, что делать в любой ситуации. Мы поймали их ритм и понеслись за ними. Это потребовало очень много сил.

Ответный матч? Конечно, будет трудно, но сейчас нам предстоит провести три матча в чемпионате Дании. Мы должны добиться в них положительного результата. Затем отправимся на выезд, где постараемся показать себя как можно лучше».

Защитник Копенгагена Денис Вавро:

«Это был трудный матч для нас. Мы знаем, что Сити сейчас лучшая команда в мире, они нам это показали. Счет 2:1 в пользу Сити стал бы для нас хорошим результатом, но мы пропустили третий мяч. Посмотрим, сможем ли мы добиться положительного результата в гостях».

Полузащитник Копенгагена Магнус Маттссон:

«Сегодня была хорошая атмосфера. Было здорово принимать участие в этой игре. Конечно, есть горькое чувство. Они забили перед перерывом и в добавленное время. Так что сейчас все выглядит плохо, но я думаю, что в игре были отрезки, которые мы можем занести себе в актив».

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Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити пресс-конференция
Источник УЕФА
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