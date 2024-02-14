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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 14 февраля 2024, 06:25
451
0

Фил ФОДЕН: «Было так громко, что мы не слышали друг друга»

«Манчестер Сити» выиграл в Копенгагене первый матч 1/8 финала ЛЧ

14 февраля 2024, 05:45 | Обновлено 14 февраля 2024, 06:25
451
0
Фил ФОДЕН: «Было так громко, что мы не слышали друг друга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3). Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полузащитник «Ман Сити» Фил Фоден после матча сказал:

«Временами было трудно услышать друг друга, так было громко. Быстрый гол нас немного успокоил, мы были очень этому рады. Я провожу самую длинную серию матчей за «Манчестер Сити». Когда играешь в каждом матче, ты ловишь свой ритм и начинаешь показывать свою лучшую игру. Я хорошо себя чувствую и помогаю команде изо всех сил.

Значение де Брюйне? Важно, что Кев снова с нами. Это важный игрок для нашей команды. Когда соперник играет в низком блоке, очень важно, чтобы у вас были игроки, которые умеют забегать за спину защитникам, а Кевин видит нужный момент для этого рывка. Это здорово облегчает мне работу».

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Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити Фил Фоден Кевин де Брюйне
Источник УЕФА
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