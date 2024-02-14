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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 05:58
43
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Трудный матч. Третий гол дает нам хорошее преимущество»

Бельгийский хавбек «Ман Сити» был признан лучшим игроком матча

14 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 14 февраля 2024, 05:58
43
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Трудный матч. Третий гол дает нам хорошее преимущество»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Вечером 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Полузащитник «Ман Сити» Кевин де Брюйне, который был признан лучшим игроком матча, прокомментировал игру так:

«Это был трудный матч. Мы играли здесь пару раз, атмосфера отличная. «Копенгаген» во второй игре постарается сделать все возможное. Они отлично провели групповой этап, поэтому мы должны уважать их.

Мы начали очень хорошо, но потом допустили ошибку, и они воспользовались ей. Но я считаю, что мы провели очень хорошую игру и во втором тайме могли забить больше. К счастью, в итоге нам все же удалось забить третий гол и получить хорошее преимущество».

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Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити Кевин де Брюйне
Источник УЕФА
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