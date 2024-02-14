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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 03:59 | Обновлено 14 февраля 2024, 04:44
380
0

Тони КРООС: «В таком матче все могло пойти в любом направлении»

Полузащитник «Реала» после матча ЛЧ с «РБ Лейпциг» прокомментировал игру

14 февраля 2024, 03:59 | Обновлено 14 февраля 2024, 04:44
380
0
Тони КРООС: «В таком матче все могло пойти в любом направлении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

В игре на стадионе «Ред Булл Арена» выиграли гости со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тони Кроос, полузащитник «Реала» Мадрид, после матча прокомментировал игру так:

«Сегодняшний матч решился усилиями соло (Браима Диаса). Честно говоря, все могло пойти в любом направлении.

В первом тайме, возможно, это было направление Лейпцига; во втором – мы, у нас было больше контроля.

В такой момент ход матча поворачивается в одном направлении, и это было в нашу пользу».

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал Тони Кроос
Источник УЕФА
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