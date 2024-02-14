Тони КРООС: «В таком матче все могло пойти в любом направлении»

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

В игре на стадионе «Ред Булл Арена» выиграли гости со счетом 1:0.

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Тони Кроос, полузащитник «Реала» Мадрид, после матча прокомментировал игру так:

«Сегодняшний матч решился усилиями соло (Браима Диаса). Честно говоря, все могло пойти в любом направлении.

В первом тайме, возможно, это было направление Лейпцига; во втором – мы, у нас было больше контроля.

В такой момент ход матча поворачивается в одном направлении, и это было в нашу пользу».