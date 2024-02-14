Марко РОЗЕ: «Мы играли смело. Поедем в Мадрид и заставим Реал поднапрячься»

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

В матче на стадионе «Ред Булл Арена» выиграли гости со счетом 1:0.

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Главный тренер РБ Лейпциг Марко Розе после матча прокомментировал игру так:

«Моя команда играла смело. Мы реализовали многие вещи, которые намеревались сделать. Хорошо, например, прикрыли Винисиуса. После перерыва мы пропустили гол мечты, оставили там сопернику слишком много места. Приходится смириться с таким голом. После него у нас были хорошие шансы, и мы могли действовать более результативно».

Перед ответным матчем ситуация могла быть получше, но мы собираемся поехать в Мадрид и попробовать все. Мы хотим быть для Мадрида самым сложным соперником, чтобы им действительно пришлось поднапрячься.

Игре Беньямина Хенрикса в полузащите, а не на правом фланге защитника? Он сыграл хорошо, учитывая, что он долго не играл на этой позиции. Не видно было, что это незнакомая позиция для него. Но это не так». Это не означает, что он всегда будет играть там. Я очень хотел, чтобы он был на поле, но мы также хотели, чтобы Симакан сражался с Винисиусом Жуниором».

Беньямин Шешко, нападающий Лейпцига: «Нам нужно продолжать идти вперед. Есть еще одна игра, и нам нужно сыграть ее лучше. Я рад, что попадаю на такие позиции. Теперь мне решать, как завершить их, что действительно важно для команды в целом и для победы в игре. Мы играли очень хорошо и показали, что у нас высокий уровень качества. Просто не получилось. Надеюсь, во второй игре будет лучше. Нам нужно верить, что мы всегда будем идти вперед и иметь шансы».

Давид Раум, защитник Лейпцига: «Мы играли хорошо, но нам нужно было использовать свои моменты. У нас было достаточно возможностей, но Реал заработал много из очень малого. Мы можем изменить ситуацию, но нам нужно активизироваться в ответном матче».

Ксавер Шлагер, полузащитник Лейпцига: «В футболе важен результат, именно здесь мы проиграли. Если не обращать на это внимания, то мы многое сделали правильно. Мы играли в атаке, имели моменты, не давали им играть. Но на данный момент это как наши оппоненты способны сделать многое из очень малого».

Дани Ольмо, полузащитник Лейпцига: «Мы недовольны результатом, потому что у нас было больше шансов забить, но мы этого не сделали. Браим Диас обладает высоким качеством и воспользовался своим шансом. «Реал» – одна из лучших команд в Европа; ты должен максимально использовать свои шансы против таких соперников».