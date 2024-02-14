Браим ДИАС: «Я – игрок инстинктов. Побежал и нанес удар в верхний угол»

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

В матче на стадионе «Ред Булл Арена» выиграли гости со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Форвард галактикос, автор забитого мяча Браим Диас, который был признан лучшим игроком матча, прокомментировал игру так:

«Я очень рад, что помог команде сегодня. Мы усердно работали, несмотря на отсутствие Джуда Беллингема и Антонио Рюдигера. И мы смогли продемонстрировать, что мы – великая команда, что мы – Мадрид!

У нас были возможности завершить игру с еще большим счетом, но, надо признать, то же самое делал и «Лейпциг». Хотя это, наверно, была красивая игра, но тот факт, что она была такой обоюдоострой, не принес нам никакой пользы.

Мой гол? Я получил мяч, сделал ложное движение в одну сторону. А затем, как только я начал двигаться вперед, почувствовал, что защитники опасаются делать подкат, что они отступают. Поэтому я побежал и нанес удар в верхний угол. Я – игрок инстинктов. Но я посмотрел вверх, увидел позицию Винисиуса Жуниора, подумал о передаче, но принял решение бить, и это оправдалось.

Травма? Был сильный удар, который я получил, и чувствовал, что ситуация может стать еще хуже, поэтому я ушел с поля. Посмотрим, подтвердят ли завтра медицинские тесты, может, все не так уж и плохо.

Мы могли убить интригу в этом противостоянии, но надо сказать, что и у «Лейпцига» были на это возможности. Думаю, что болельщики могли насладиться красивым футболом, но игра на встречных курсах не принесла нам большой выгоды».