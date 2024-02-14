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  4. AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
Англия
14 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:45
575
0

AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны

Летом бразильский вингер Савио переберется в Англию

14 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:45
575
0
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

«Манчестер Сити» согласовал все детали перехода 19-летнего вингера «Жироны» Савио. Бразилец станет первым усилением «горожан» на сезон 2024/25. В расположение «Манчестер Сити» Савио прибудет в июне.

Отметим, что контракт вингера «Жироны», входящего в City Group, принадлежит французскому «Труа». Портал Transfermarkt.de оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сделка находится на завершающей стадии и окончательно будет улажена на протяжении нескольких дней.

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Савио Морейра Манчестер Сити Жирона
Источник AS
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