Англия14 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:45
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AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
Летом бразильский вингер Савио переберется в Англию
14 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:45
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«Манчестер Сити» согласовал все детали перехода 19-летнего вингера «Жироны» Савио. Бразилец станет первым усилением «горожан» на сезон 2024/25. В расположение «Манчестер Сити» Савио прибудет в июне.
Отметим, что контракт вингера «Жироны», входящего в City Group, принадлежит французскому «Труа». Портал Transfermarkt.de оценивает бразильца в 30 миллионов евро.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сделка находится на завершающей стадии и окончательно будет улажена на протяжении нескольких дней.
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