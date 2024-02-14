AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны

«Манчестер Сити» согласовал все детали перехода 19-летнего вингера «Жироны» Савио. Бразилец станет первым усилением «горожан» на сезон 2024/25. В расположение «Манчестер Сити» Савио прибудет в июне.

Отметим, что контракт вингера «Жироны», входящего в City Group, принадлежит французскому «Труа». Портал Transfermarkt.de оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сделка находится на завершающей стадии и окончательно будет улажена на протяжении нескольких дней.