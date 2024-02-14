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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 01:55 | Обновлено 14 февраля 2024, 02:14
356
0

У кого почти девятка? Стали известны оценки за матч Копенгагена и Ман Сити

Фил Фоден по оценкам WhoScored назван лучшим игроком поединка

14 февраля 2024, 01:55 | Обновлено 14 февраля 2024, 02:14
356
0
У кого почти девятка? Стали известны оценки за матч Копенгагена и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Горожане обеспечили себе гандикап в два мяча перед ответной встречей, которая запланирована на 6 марта в Манчестере.

Стали известны оценки за матч Копенгагена и Ман Сити

Фил Фоден по оценкам WhoScored назван лучшим игроком поединка (оценка 8.9) Хавбек Кевин де Брюйне получил 8.2.

Игра голкипера Эдерсона, допустившего ошибку, приведшую к голу в его ворота, оценена в 5.0.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 13 февраля. Копенгаген, стадион Паркен

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3

Голы: Маттссон, 34 – Кевин де Брюйне, 10, Бернарду Силва, 45, Фил Фоден, 90+3

Оценки WhoScored за матч

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Копенгаген Кевин де Брюйне Манчестер Сити Фил Фоден видео голов и обзор Лига чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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