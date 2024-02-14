У кого почти девятка? Стали известны оценки за матч Копенгагена и Ман Сити
Фил Фоден по оценкам WhoScored назван лучшим игроком поединка
13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли «Копенгаген» и «Манчестер Сити» (1:2).
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Первый матч прошел в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».
Горожане обеспечили себе гандикап в два мяча перед ответной встречей, которая запланирована на 6 марта в Манчестере.
Стали известны оценки за матч Копенгагена и Ман Сити
Фил Фоден по оценкам WhoScored назван лучшим игроком поединка (оценка 8.9) Хавбек Кевин де Брюйне получил 8.2.
Игра голкипера Эдерсона, допустившего ошибку, приведшую к голу в его ворота, оценена в 5.0.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый матч, 13 февраля. Копенгаген, стадион Паркен
Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3
Голы: Маттссон, 34 – Кевин де Брюйне, 10, Бернарду Силва, 45, Фил Фоден, 90+3
Оценки WhoScored за матч
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