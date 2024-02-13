Бензема не сыграет за Аль-Иттихад в Лиге чемпионов Азии

Форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема продолжает конфликтовать с наставником клуба Марсело Гальярдо. Наставник исключил Бензема из заявки команды на матч 1/16 финала Лиги чемпионов АФК против узбецкого «Навбахора».

Причина такого решения не сообщается, но, возможно, это связано с недавним конфликтом между игроком и тренером. Во второй части одного из тренировочных занятий Гальярдо попросил Бензема заниматься индивидуально, а тот публично возмутился и вовсе покинул тренировку.

По данным источника, Гальярдо якобы ждет от Карима Бензема извинений. Кроме того, наставника не устраивает физическая форма француза. «Его возвращение зависит только от него и его физического состояния», – отметил Гальярдо.

В январе Карим Бензема был близок к уходу из «Аль-Иттихад». Французом интересовались несколько клубов АПЛ и «ПСЖ», но переход не состоялся.