Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: у Бензема случился конфликт с главным тренером Аль-Иттихада
Саудовская Аравия
07 февраля 2024, 18:34 |
344
0

Источник: у Бензема случился конфликт с главным тренером Аль-Иттихада

Французу не понравилось, что его отправили заниматься по индивидуальной программе

07 февраля 2024, 18:34 |
344
0
Источник: у Бензема случился конфликт с главным тренером Аль-Иттихада
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема случилась конфликтная ситуация с главным тренером команды Марсело Гальярдо.

Как сообщает издание Marca, первую часть тренировки недавно вернувшийся из затяжного отпуска Бензема занимался вместе с командой, однако во второй части Гальярдо заявил, что форвард должен работать по индивидуальной программе. Кариму не понравилось данное решение, он публично возмутился и вовсе покинул тренировку.

По информации источника, Гальярдо ждет публичных извинений от француза, который, по слухам, некоторое время назад вообще не хотел возвращаться в команду и просил, чтобы его отпустили в другой клуб.

Добавим, что Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. В общей сложности Карим провел за клуб из Джидды 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

По теме:
Стало известно, сколько Аль-Иттихад готов заплатить за переход Салаха
С голом Канте. Аль-Иттихад забил 4 мяча и вышел в 1/2 финала Кубка
Источник: Барселону может возглавить тренер из Саудовской Аравии
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Марсело Гальярдо
Источник Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги
Футбол | 07 февраля 2024, 17:51 5
Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги
Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги

Алексей Кащук 31 января должен был перейти в «Мальорку»

Промоутер Фьюри: «Это уже какой-то культ. Все настроены против Тайсона»
Бокс | 07 февраля 2024, 13:11 6
Промоутер Фьюри: «Это уже какой-то культ. Все настроены против Тайсона»
Промоутер Фьюри: «Это уже какой-то культ. Все настроены против Тайсона»

Фрэнк Уоррен призывает не верить в конспирологию

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Футбол | 07.02.2024, 00:05
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 07.02.2024, 08:50
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Футбол | 06.02.2024, 22:17
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
06.02.2024, 10:15
Бокс
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
07.02.2024, 14:28 14
Футбол
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 24
Футбол
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем