Источник: у Бензема случился конфликт с главным тренером Аль-Иттихада
Французу не понравилось, что его отправили заниматься по индивидуальной программе
У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема случилась конфликтная ситуация с главным тренером команды Марсело Гальярдо.
Как сообщает издание Marca, первую часть тренировки недавно вернувшийся из затяжного отпуска Бензема занимался вместе с командой, однако во второй части Гальярдо заявил, что форвард должен работать по индивидуальной программе. Кариму не понравилось данное решение, он публично возмутился и вовсе покинул тренировку.
По информации источника, Гальярдо ждет публичных извинений от француза, который, по слухам, некоторое время назад вообще не хотел возвращаться в команду и просил, чтобы его отпустили в другой клуб.
Добавим, что Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. В общей сложности Карим провел за клуб из Джидды 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.
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