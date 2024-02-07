Источник: у Бензема случился конфликт с главным тренером Аль-Иттихада

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема случилась конфликтная ситуация с главным тренером команды Марсело Гальярдо.

Как сообщает издание Marca, первую часть тренировки недавно вернувшийся из затяжного отпуска Бензема занимался вместе с командой, однако во второй части Гальярдо заявил, что форвард должен работать по индивидуальной программе. Кариму не понравилось данное решение, он публично возмутился и вовсе покинул тренировку.

По информации источника, Гальярдо ждет публичных извинений от француза, который, по слухам, некоторое время назад вообще не хотел возвращаться в команду и просил, чтобы его отпустили в другой клуб.

Добавим, что Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. В общей сложности Карим провел за клуб из Джидды 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.