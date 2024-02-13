В Европе будет еще один дуэт из Украины. Экс-игрок сборной нашел новый клуб

Украинский полузащитник варшавской «Легии» Игорь Харатин в ближайшее время может покинуть польский клуб.

По информации Nmzeti Sport, словацкий клуб «ДАК 1904 Дунайска Стреда» близок к подписанию украинца. Сообщается, что Харатин уже согласовал личный контракт с клубом и даже успел пройти медицинский осмотр. Презентация футболиста должна пройти в ближайшее время.

Напомним, что ранее словацкий клуб «ДАК 1904» объявил о подписании еще одного украинца Тараса Качарабы, который, как и Харатин, имеет опыт выступлений за сборную Украины.