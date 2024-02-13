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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 23:31 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:59
1647
0

В Европе будет еще один дуэт из Украины. Экс-игрок сборной нашел новый клуб

Игорь Харатин близок к переходу в словацкий клуб «ДАК 1904»

13 февраля 2024, 23:31 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:59
1647
0
В Европе будет еще один дуэт из Украины. Экс-игрок сборной нашел новый клуб
ФК Легия. Игорь Харатин

Украинский полузащитник варшавской «Легии» Игорь Харатин в ближайшее время может покинуть польский клуб.

По информации Nmzeti Sport, словацкий клуб «ДАК 1904 Дунайска Стреда» близок к подписанию украинца. Сообщается, что Харатин уже согласовал личный контракт с клубом и даже успел пройти медицинский осмотр. Презентация футболиста должна пройти в ближайшее время.

Напомним, что ранее словацкий клуб «ДАК 1904» объявил о подписании еще одного украинца Тараса Качарабы, который, как и Харатин, имеет опыт выступлений за сборную Украины.

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ДАК 1904 Дунайска Стреда Игорь Харатин трансферы Легия Варшава Тарас Качараба
Источник Nemzeti Sport
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