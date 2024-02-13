Одноклубник Лунина отмечает в матче с Лейпцигом знаковый юбилей

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Родриго начал в стартовом составе команды первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

Появившись на поле, 23-летний бразилец достиг отметки в 200 матчей за королевский клуб. В сыгранных поединках Родриго сумел забить 50 голов и сделал 36 ассистов.

Родриго стал игроком «Реала» летом 2019 года, перейдя за 45 млн евро из бразильского «Сантоса». 23-летний бразилец выиграл с мадридцами девять титулов, в том числе – трофей Лиги чемпионов.

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