«Лучший вратарь». В Реале отреагировали на Лунина в старте на Лейпциг

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав «Реала» на матч с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который начнется в Германии в 22:00 по киевскому времени.

Пресс-служба мадридского клуба отреагировала на включение Лунина в старт команд соответствующим постом в клубном твиттере. В нем Андрей получил сравнение с замком.

Не остались в стороне и поклонники «Реала», которые в комментариях поделились эмоциями от присутствия Андрея Лунина на последнем рубеже команды.

Emma: «Я думаю, он нас не разочарует»

Zain: «Крутой»

Anaya Imran: «Люблю смотреть, как он играет»

Ahsan Ullah: «Лучший вратарь»

goatramos3: «Лучший»