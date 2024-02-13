«Лучший вратарь». В Реале отреагировали на Лунина в старте на Лейпциг
Фанаты также оценили появление украинца в воротах «галактикос»
Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав «Реала» на матч с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который начнется в Германии в 22:00 по киевскому времени.
Пресс-служба мадридского клуба отреагировала на включение Лунина в старт команд соответствующим постом в клубном твиттере. В нем Андрей получил сравнение с замком.
Не остались в стороне и поклонники «Реала», которые в комментариях поделились эмоциями от присутствия Андрея Лунина на последнем рубеже команды.
Emma: «Я думаю, он нас не разочарует»
Zain: «Крутой»
Anaya Imran: «Люблю смотреть, как он играет»
Ahsan Ullah: «Лучший вратарь»
goatramos3: «Лучший»
🔐 ¡@AndreyLunin13 bajo palos! 🔐#UCL pic.twitter.com/yOhuO7cf4H— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 13, 2024
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