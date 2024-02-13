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  4. «Лучший вратарь». В Реале отреагировали на Лунина в старте на Лейпциг
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 21:42 | Обновлено 13 февраля 2024, 21:58
708
1

«Лучший вратарь». В Реале отреагировали на Лунина в старте на Лейпциг

Фанаты также оценили появление украинца в воротах «галактикос»

13 февраля 2024, 21:42 | Обновлено 13 февраля 2024, 21:58
708
1
«Лучший вратарь». В Реале отреагировали на Лунина в старте на Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в стартовый состав «Реала» на матч с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который начнется в Германии в 22:00 по киевскому времени.

Пресс-служба мадридского клуба отреагировала на включение Лунина в старт команд соответствующим постом в клубном твиттере. В нем Андрей получил сравнение с замком.

Не остались в стороне и поклонники «Реала», которые в комментариях поделились эмоциями от присутствия Андрея Лунина на последнем рубеже команды.

Emma: «Я думаю, он нас не разочарует»

Zain: «Крутой»

Anaya Imran: «Люблю смотреть, как он играет»

Ahsan Ullah: «Лучший вратарь»

goatramos3: «Лучший»

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов РБ Лейпциг стартовые составы
Источник Twitter
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