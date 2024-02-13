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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 21:17 | Обновлено 13 февраля 2024, 21:35
1351
0

Милевский рассказал болельщикам, как правильно смотреть матчи ЛЧ

Сегодня стартует 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля 2024, 21:17 | Обновлено 13 февраля 2024, 21:35
1351
0
Милевский рассказал болельщикам, как правильно смотреть матчи ЛЧ
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский рассказал болельщикам, как правильно смотреть матчи Лиги чемпионов. Сегодня стартует 1/8 финала главного еврокубка.

«Хочу пожелать всем хорошей недели. Побольше спорта и поменьше пива. Но вы знаете, что литр нефильтрованного после тренировки никто не отменял. Тем более сегодня Лига чемпионов: «Реал», «Манчестер Сити» и много другого», – сказал Милевский.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

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Артем Милевский Лига чемпионов
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