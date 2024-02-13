Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Хаби Алонсо видит себя на тренерском кресле «галактикос»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отказался возглавлять «Барселону» по окончании этого сезона.
По информации Todo Fichajes, руководство каталонского клуба уже связывалось с именитым наставником, но получило отказ. Сообщается, что Алонсо видит себя только в тренерском кресле «Реала». Идея испанца состоит в том, чтобы тренировать «Байер» в следующем сезоне и удачно выступить с командой в ЛЧ.
У Алонсо контракт с «Байером» до конца сезона 2025-26, тогда также заканчивается соглашение нынешнего тренера «сливочных» Карло Анчелотти.
Ранее спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил о том, что главный тренер команды Хаби Алонсо останется в клубе на следующий сезон.
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