Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отказался возглавлять «Барселону» по окончании этого сезона.

По информации Todo Fichajes, руководство каталонского клуба уже связывалось с именитым наставником, но получило отказ. Сообщается, что Алонсо видит себя только в тренерском кресле «Реала». Идея испанца состоит в том, чтобы тренировать «Байер» в следующем сезоне и удачно выступить с командой в ЛЧ.

У Алонсо контракт с «Байером» до конца сезона 2025-26, тогда также заканчивается соглашение нынешнего тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

Ранее спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил о том, что главный тренер команды Хаби Алонсо останется в клубе на следующий сезон.