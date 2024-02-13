Экс-1-я ракетка и новоиспеченная мать. Определена соперница Цуренко в Дохе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 37) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 3-м раунде тысячника украинка поборется с японкой Наоми Осакой (WTA 747), которая в 1/16 финала в двух сетах выиграла у Петры Мартич (Хорватия, WTA 67).

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Петра Мартич (Хорватия) – Наоми Осака (Япония) – 3:6, 6:7 (9:11)

Мартич и Осака провели второй очный поединок, счет 2:0 в пользу Наоми.

Наоми и Леся ранее играли между собой трижды, украинка выиграла только одну встречу. Цуренко выиграла у японки в полуфинале турнира в Брисбене в 2019 году.

Осака является бывшей первой ракеткой мира и 4-кратной победительницей турниров серии Grand Slam. Дважды Наоми брала трофей на Australian Open (2019, 2021) и дважды на US Open (2018, 2020).

Для Осаки это был шестой матч после возращения на корт (3 победы и 3 поражения). В июле прошлого года она родила дочь Шай.

Цуренко в 1/16 финала выбила Онс Жабер, выиграв в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.