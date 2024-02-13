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  4. Почеттино лично выступил против трансфера Мудрика в топ-клуб
Англия
13 февраля 2024, 20:05 |
2500
8

Почеттино лично выступил против трансфера Мудрика в топ-клуб

Украинец мог перейти в январе в «Баварию»

13 февраля 2024, 20:05 |
2500
8
Почеттино лично выступил против трансфера Мудрика в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» не захотел отпускать украинского вингера Михаила Мудрика в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что против трансфера украинца в мюнхенский клуб выступил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино. Аргентинский тренер и его команда верят в то, что Мудрик изменит ситуацию и начнет стабильно работать на «Стэмфорд Бридж», что может стать огромным толчком для его уверенности в остальной части сезона.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Маурисио Почеттино трансферы Бавария Михаил Мудрик Челси трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Источник Give me Sport
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Комментарии 8
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Falko
Вечірня зміна редакторів як завжди не читає, що викладали попередники, тому не в курсі, що цей вкид від Романо тут уже був.
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+4
Fant24
Да это все байки .Мудрик в баварию..Это смешно 
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+2
Mr Voevudskiy
И лично он маринует на лавке
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+2
umnuy2
зина тоже на лавке сидел в мс а потом стал очень много играть-но перед этим сцыпив зубы пахал на тренях и не показівал своё недовольство.Лунин так же.Нужно много работать и всё получиться.Мудрику удачи-это наше будущее в сборной лет на 6-7
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+1
avk2307
очередная пиар акция. Статья написана 2 часа назад и тут же вдруг нашли ее и перепечатали. 
В статье написано , что Бавария интересовалась, а не делала предложение Челси. В посте Романо на который в статье ссылка тоже четко написано: Бавария рассматривала вариант с Мудриком, но это было без конкретики. А вот статистика Мудрика по сравнению с Палмером действительно интересная. Она и обьясняет почему Миша  пока в запасе. 
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0
Gargantua
такая корова нужна самому
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0
Harun Bakircioğlu
Без толку, он не обучаемый, нужно было отдавать хоть куда. Сиденье на лавке воспримет не как необходимость выиграть конкуренцию, а как буллинг от Почеттино.
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0
0665826283
Як колись в анекдоті : не вам не мні ,не барабану !
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0
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