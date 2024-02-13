Почеттино лично выступил против трансфера Мудрика в топ-клуб
Украинец мог перейти в январе в «Баварию»
Лондонский «Челси» не захотел отпускать украинского вингера Михаила Мудрика в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что против трансфера украинца в мюнхенский клуб выступил главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино. Аргентинский тренер и его команда верят в то, что Мудрик изменит ситуацию и начнет стабильно работать на «Стэмфорд Бридж», что может стать огромным толчком для его уверенности в остальной части сезона.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Букмекеры уже вовсе не верят в триумф подопечных Мичела, коэффициент – 10.00
Александр Красюк вспомнил поединок Владимира против Леймона Брюстера
В статье написано , что Бавария интересовалась, а не делала предложение Челси. В посте Романо на который в статье ссылка тоже четко написано: Бавария рассматривала вариант с Мудриком, но это было без конкретики. А вот статистика Мудрика по сравнению с Палмером действительно интересная. Она и обьясняет почему Миша пока в запасе.