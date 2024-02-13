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  4. Источник: Челси не отпустил Мудрика в Баварию, шансов не было
Англия
13 февраля 2024, 13:48 |
1184
2

Источник: Челси не отпустил Мудрика в Баварию, шансов не было

Мюнхенский клуб сосредоточился на привлечении другого футболиста

13 февраля 2024, 13:48 |
1184
2
Источник: Челси не отпустил Мудрика в Баварию, шансов не было
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» не захотел отпускать украинского вингера Михаила Мудрика в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

«В конце января «Бавария» рассматривала возможность приобретения Михаила Мудрика на правах аренды из «Челси», но до конкретных переговоров дело не дошло.

Шансов не было, так как «Челси» не хотел отпускать Мудрика, и «Бавария» сосредоточилась на привлечении в клуб Брайана Сарагосы», – написал инсайдер.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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nicksaf
Ну сколько можно про мурчика выдумывать? Какая ещё Бавария
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pricolist
І Челсі не дає грати, і в Баварію не перейшов
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