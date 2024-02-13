Зидан назвал своего фаворита среди футболистов современности

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался в восхищении игрой английского полузащитника «галактикос» Джуда Беллингема

«Я большой поклонник Джуда Беллингема. Он невероятный игрок, он делает невероятные вещи на поле. Теперь мы хотим, чтобы он выиграл трофеи с мадридском «Реалом». Это то, чего я ему желаю», – признался Зидан.

Как известно, «Реал» подписал Джуда Беллингема минувшим летом, заплатив дортмундской «Боруссии» за его переход 103 млн евро.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан близок к возобновлению карьеры в топ-клубе.