Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан назвал своего фаворита среди футболистов современности
Испания
13 февраля 2024, 19:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 19:30
1781
4

Зидан назвал своего фаворита среди футболистов современности

Французский специалист поделился экспертным мнением

13 февраля 2024, 19:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 19:30
1781
4
Зидан назвал своего фаворита среди футболистов современности
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался в восхищении игрой английского полузащитника «галактикос» Джуда Беллингема

«Я большой поклонник Джуда Беллингема. Он невероятный игрок, он делает невероятные вещи на поле. Теперь мы хотим, чтобы он выиграл трофеи с мадридском «Реалом». Это то, чего я ему желаю», – признался Зидан.

Как известно, «Реал» подписал Джуда Беллингема минувшим летом, заплатив дортмундской «Боруссии» за его переход 103 млн евро.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан близок к возобновлению карьеры в топ-клубе.

По теме:
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч с РБ Лейпциг в ЛЧ
Месси и Роналду не в топе. Назван главный претендент на Золотой мяч 2024
Зинедин Зидан Джуд Беллингем Реал Мадрид
Источник Madrid Universal
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
Футбол | 13 февраля 2024, 09:25 0
В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ
В Испании рассекретили имя стартового вратаря Реала на матч ЛЧ

Сегодня «сливочные» проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 13 февраля 2024, 00:32 1
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель

Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге

ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
Футбол | 13.02.2024, 10:01
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари
Футбол | 13.02.2024, 18:29
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари
ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Футбол | 13.02.2024, 13:55
ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Первый английский футболист уровня алиен
Ответить
0
luceorius
 У них взаємна симпатія, Беллінгем не раз зізнавався, що Зідан для нього взірець футболіста, навіть у Реалі Джуд попросив для себе № 5, під яким грав Зінеддін.
Ответить
0
Saar
Борусія Д - ви кончені!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:41 5
Хоккей
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
12.02.2024, 15:01 8
Другие виды
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
13.02.2024, 05:39 4
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 41
Футбол
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем