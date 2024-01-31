Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Француз может возглавить «Ливерпуль»
Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.
По информации Todo Fichajes, руководство «Ливерпуля» видит во французе потенциальную замену Юргену Клоппу, объявившему об уходе из клуба после завершения сезона. Сообщается, что руководство «мерсисайдцев» уже связывалось с окружением Зидана, чтобы выяснить, готов ли он возглавить команду из Англии.
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
Ранее легендарный француз получил предложение возглавить сборную Алжира.
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