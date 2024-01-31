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  4. Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Англия
31 января 2024, 11:53 | Обновлено 31 января 2024, 11:56
2719
6

Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить

Француз может возглавить «Ливерпуль»

31 января 2024, 11:53 | Обновлено 31 января 2024, 11:56
2719
6
Зидан возвращается к работе? Назван топ-клуб, который он может возглавить
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Todo Fichajes, руководство «Ливерпуля» видит во французе потенциальную замену Юргену Клоппу, объявившему об уходе из клуба после завершения сезона. Сообщается, что руководство «мерсисайдцев» уже связывалось с окружением Зидана, чтобы выяснить, готов ли он возглавить команду из Англии.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее легендарный француз получил предложение возглавить сборную Алжира.

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Зинедин Зидан Юрген Клопп назначение тренера Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Todofichajes.com
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Комментарии 6
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Boodya
Хотілося б його побачити в ролі тренера якогось середняка, щоб побачити реальний рівень, як тренера
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+3
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Lulinnha
Не надо....
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+1
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