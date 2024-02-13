Барселону заинтересовал неудачник с Олд Траффорд

Немецкий специалист Ральф Рангник рассматривается на должность главного тренера «Барселоны».

В кандидатуре 65-летнего уроженца Бакнанга якобы заинтересован президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

Сейчас Рангник возглавляет сборную Австрии. Ранее он работал среди прочего в «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед», который возглавлял с ноября 2021 года до лета 2022-го.

Как известно, нынешний наставник «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба в конце нынешнего сезона. 44-летний специалист возглавил каталонцев в 2021 году.

Ранее стало известно, что Ральфу Рангнику пророчат работу в сборной Германии.