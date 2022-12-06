Рангнику прочат работу в сборной Германии

Немецкий футбольный союз ищет нового генерального менеджера сборной Германии.

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Сообщается, что должность, которая стала вакантной после ухода Оливера Бирхоффа, претендуют Маттиас Заммер, Лотар Маттеус, Фреди Бобич, а также Ральф Рангник, который сейчас возглавляет сборную Австрии.

Оливер Бирхофф оставил работу в сборной Германии, где он трудился с 2004 года, после вылета бундестим с чемпионата мира по итогам групповой стадии. Подопечные Ханса-Дитера Флика стали третьими в квартете, пропустив вперед себя команды Японии и Испании, а оставив позади только сборную Коста-Рики.