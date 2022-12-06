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Германия
06 декабря 2022, 12:34 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:36
288
0

Рангнику прочат работу в сборной Германии

Немецкий специалист может вернуться на родину

06 декабря 2022, 12:34 | Обновлено 06 декабря 2022, 13:36
288
0
Рангнику прочат работу в сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Немецкий футбольный союз ищет нового генерального менеджера сборной Германии.

Сообщается, что должность, которая стала вакантной после ухода Оливера Бирхоффа, претендуют Маттиас Заммер, Лотар Маттеус, Фреди Бобич, а также Ральф Рангник, который сейчас возглавляет сборную Австрии.

Оливер Бирхофф оставил работу в сборной Германии, где он трудился с 2004 года, после вылета бундестим с чемпионата мира по итогам групповой стадии. Подопечные Ханса-Дитера Флика стали третьими в квартете, пропустив вперед себя команды Японии и Испании, а оставив позади только сборную Коста-Рики.

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Ральф Рангник сборная Германии по футболу Лотар Маттеус Фреди Бобич
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Источник Bayern & Germany
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