Рангнику прочат работу в сборной Германии
Немецкий специалист может вернуться на родину
Немецкий футбольный союз ищет нового генерального менеджера сборной Германии.
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Сообщается, что должность, которая стала вакантной после ухода Оливера Бирхоффа, претендуют Маттиас Заммер, Лотар Маттеус, Фреди Бобич, а также Ральф Рангник, который сейчас возглавляет сборную Австрии.
Оливер Бирхофф оставил работу в сборной Германии, где он трудился с 2004 года, после вылета бундестим с чемпионата мира по итогам групповой стадии. Подопечные Ханса-Дитера Флика стали третьими в квартете, пропустив вперед себя команды Японии и Испании, а оставив позади только сборную Коста-Рики.
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