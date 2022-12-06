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  4. Менеджер сборной Германии покинул свой пост
Германия
06 декабря 2022, 01:36 | Обновлено 06 декабря 2022, 02:35
295
0

Менеджер сборной Германии покинул свой пост

Бирхофф ушел

06 декабря 2022, 01:36 | Обновлено 06 декабря 2022, 02:35
295
0
Менеджер сборной Германии покинул свой пост
Twitter. Оливер Бирхофф

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф покинул свою должность. Случилось это после вылета команды с чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Немецкий футбольный союз сообщил, что соглашение с Бирхоффом было расторгнуто по соглашению сторон. Экс-нападающий немецкой сборной работал в Немецком футбольном союзе с 2004 года.

При Оливере Бирхоффе в сборной Германии она доходила как минимум до полуфинала шести чемпионатов мира и Европы подряд, а в 2014 году стала чемпионом мира.

Сборная Германии на ЧМ-2022 заняла третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой, и осталась за бортом плей-офф.

Ранее сообщалось, что остается неизвестной дальнейшая судьба главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика.

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Оливер Бирхофф сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Немецкий футбольный союз
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