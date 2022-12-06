Менеджер сборной Германии покинул свой пост
Бирхофф ушел
Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф покинул свою должность. Случилось это после вылета команды с чемпионата мира, который проходит в Катаре.
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Немецкий футбольный союз сообщил, что соглашение с Бирхоффом было расторгнуто по соглашению сторон. Экс-нападающий немецкой сборной работал в Немецком футбольном союзе с 2004 года.
При Оливере Бирхоффе в сборной Германии она доходила как минимум до полуфинала шести чемпионатов мира и Европы подряд, а в 2014 году стала чемпионом мира.
Сборная Германии на ЧМ-2022 заняла третье место в квартете с Японией, Испанией и Коста-Рикой, и осталась за бортом плей-офф.
Ранее сообщалось, что остается неизвестной дальнейшая судьба главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика.
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