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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 14:20 |
286
0

Федерация доверяет, но не фанаты. Что будет с главным тренером Германии?

Скорее всего, Ханс-Дитер Флик все же сохранит свою должность

05 декабря 2022, 14:20 |
286
0
Федерация доверяет, но не фанаты. Что будет с главным тренером Германии?
Instagram. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик, скорее всего, сохранит свою должность в национальной команде.

Сообщается, что вопрос об отставке 57-летнего специалиста не обсуждается, несмотря на невыход сборной Германии в плей-офф ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Члены исполкома Немецкого футбольного союза (DFB) по-прежнему доверяют Флику. К слову, тренера высоко оценивают и многие игроки сборной Германии.

Президент DFB Бернд Нойендорф ожидает, что Флик проанализирует выступления сборной Германии на ЧМ-2022 и затем предложит изменения, которые призвидут к решению проблем. На следующей неделе во Франкфурте состоится совещание с участием Флика и руководителей DFB.

Правда, если со стороны DFB к Флику есть доверие, то со стороны болельщиков явное недовольство. Фанаты сборной Германии хотят, чтобы Флик покинул свой пост.

Издание Kicker провело опрос среди читателей по поводу будущего специалиста в команде, в котором приняла участие 365 тысяч респондентов, из которых 55 процентов высказались за увольнение тренера.

Отметим, что сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура Мундиаля, но по итогам трех туров немцы заняли третье место в своей группе и не вышли в плей-офф турнира.

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Источник Kicker
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