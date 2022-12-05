Федерация доверяет, но не фанаты. Что будет с главным тренером Германии?

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик, скорее всего, сохранит свою должность в национальной команде.

Сообщается, что вопрос об отставке 57-летнего специалиста не обсуждается, несмотря на невыход сборной Германии в плей-офф ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Члены исполкома Немецкого футбольного союза (DFB) по-прежнему доверяют Флику. К слову, тренера высоко оценивают и многие игроки сборной Германии.

Президент DFB Бернд Нойендорф ожидает, что Флик проанализирует выступления сборной Германии на ЧМ-2022 и затем предложит изменения, которые призвидут к решению проблем. На следующей неделе во Франкфурте состоится совещание с участием Флика и руководителей DFB.

Правда, если со стороны DFB к Флику есть доверие, то со стороны болельщиков явное недовольство. Фанаты сборной Германии хотят, чтобы Флик покинул свой пост.

Издание Kicker провело опрос среди читателей по поводу будущего специалиста в команде, в котором приняла участие 365 тысяч респондентов, из которых 55 процентов высказались за увольнение тренера.

Отметим, что сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура Мундиаля, но по итогам трех туров немцы заняли третье место в своей группе и не вышли в плей-офф турнира.