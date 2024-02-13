Стало известно, почему Костюк снялась с матча против Павлюченковой в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар). Во втором раунде украинка снялась с матча против Анастасии Павлюченковой (№34 WTA).

Костюк рассказала, что снялась с матча из-за проблем со здоровьем. У Марты в последние дни была температура и она не успела восстановиться.

«Чувствую себя пока не очень. Была температура последние три дня, и я не успела восстановиться, к сожалению. Попробовала сыграть, но тело пока не в состоянии», – сказала украинская теннисистка после матча.