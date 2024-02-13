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WTA
13 февраля 2024, 19:05 |
2779
0

Стало известно, почему Костюк снялась с матча против Павлюченковой в Дохе

У украинской теннисистки проблемы со здоровьем

13 февраля 2024, 19:05 |
2779
0
Стало известно, почему Костюк снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар). Во втором раунде украинка снялась с матча против Анастасии Павлюченковой (№34 WTA).

Костюк рассказала, что снялась с матча из-за проблем со здоровьем. У Марты в последние дни была температура и она не успела восстановиться.

«Чувствую себя пока не очень. Была температура последние три дня, и я не успела восстановиться, к сожалению. Попробовала сыграть, но тело пока не в состоянии», – сказала украинская теннисистка после матча.

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Анастасия Павлюченкова WTA Доха Марта Костюк
Источник Трибуна
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