WTA13 февраля 2024, 19:05 |
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Стало известно, почему Костюк снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
У украинской теннисистки проблемы со здоровьем
13 февраля 2024, 19:05 |
2779
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар). Во втором раунде украинка снялась с матча против Анастасии Павлюченковой (№34 WTA).
Костюк рассказала, что снялась с матча из-за проблем со здоровьем. У Марты в последние дни была температура и она не успела восстановиться.
«Чувствую себя пока не очень. Была температура последние три дня, и я не успела восстановиться, к сожалению. Попробовала сыграть, но тело пока не в состоянии», – сказала украинская теннисистка после матча.
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