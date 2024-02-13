Чудо не произошло. Экс-тренер Шахтера покидает португальскую Каза Пию

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» Педру Морейра ведет переговоры о досрочном расторжении контракта с клубом португальской Примейры «Каза Пия».

Сообщается, что стороны обсуждают возможность прекращения срока действия контракта после трех месяцев с момента его подписания.

48-летний Педру Морейра пришел в «Каза Пию» в конце ноября, и провел во главе команды 11 матчей. В них «Каза Пия» добыла лишь 3 победы при 2 ничьих и 6 поражениях.

В настоящий момент «Каза Пия» занимает 16-е место в турнирной таблице элитарного португальского дивизиона – Примейры. На момент прихода в клуб Педру Морейры команда была 15-й.