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  4. Чудо не произошло. Экс-тренер Шахтера покидает португальскую Каза Пию
Португалия
13 февраля 2024, 18:13 |
954
0

Чудо не произошло. Экс-тренер Шахтера покидает португальскую Каза Пию

Педру Морейра не смог улучшить результаты команды-аутсайдера

13 февраля 2024, 18:13 |
954
0
Чудо не произошло. Экс-тренер Шахтера покидает португальскую Каза Пию
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Морейра

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в «Шахтере» Педру Морейра ведет переговоры о досрочном расторжении контракта с клубом португальской Примейры «Каза Пия».

Сообщается, что стороны обсуждают возможность прекращения срока действия контракта после трех месяцев с момента его подписания.

48-летний Педру Морейра пришел в «Каза Пию» в конце ноября, и провел во главе команды 11 матчей. В них «Каза Пия» добыла лишь 3 победы при 2 ничьих и 6 поражениях.

В настоящий момент «Каза Пия» занимает 16-е место в турнирной таблице элитарного португальского дивизиона – Примейры. На момент прихода в клуб Педру Морейры команда была 15-й.

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Источник RTP
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