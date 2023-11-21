Экс-тренер Шахтера возглавил одного из аутсайдеров португальской Примейры

Клуб португальской Примейры «Каза Пия», который в настоящий момент занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь всего в одном очке от зоны переходных матчей и в трех – от зоны вылета, объявил о назначении главным тренером Педру Морейры.

С 48-летним специалистом подписан контракт со сроком действия до конца нынешнего сезона.

Педру Морейра в Украине известен в качестве одного из ассистентов Паулу Фонсеки в «Шахтере». Специалист провел три года в стане «горняков», а впоследствии работал с Фонсекой в «Роме».

В сентябре минувшего года Морейра начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив «Торренсе». Эту команду Педру сумел спасти от вылета из второго по силе дивизиона португальского футбола, однако летом стороны завершили сотрудничество, и Морейра несколько месяцев пребывал без работы.