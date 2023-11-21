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  4. Экс-тренер Шахтера возглавил одного из аутсайдеров португальской Примейры
Португалия
21 ноября 2023, 12:03 |
1112
0

Экс-тренер Шахтера возглавил одного из аутсайдеров португальской Примейры

Педру Морейра продолжает самостоятельную наставническую карьеру

21 ноября 2023, 12:03 |
1112
0
Экс-тренер Шахтера возглавил одного из аутсайдеров португальской Примейры
ФК Каза Пия. Педру Морейра

Клуб португальской Примейры «Каза Пия», который в настоящий момент занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь всего в одном очке от зоны переходных матчей и в трех – от зоны вылета, объявил о назначении главным тренером Педру Морейры.

С 48-летним специалистом подписан контракт со сроком действия до конца нынешнего сезона.

Педру Морейра в Украине известен в качестве одного из ассистентов Паулу Фонсеки в «Шахтере». Специалист провел три года в стане «горняков», а впоследствии работал с Фонсекой в «Роме».

В сентябре минувшего года Морейра начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив «Торренсе». Эту команду Педру сумел спасти от вылета из второго по силе дивизиона португальского футбола, однако летом стороны завершили сотрудничество, и Морейра несколько месяцев пребывал без работы.

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Педру Морейра Каза Пия назначение тренера чемпионат Португалии по футболу Шахтер Донецк
Источник ФК Каза Пия
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