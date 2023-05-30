Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он их спас. Португальский клуб объявил об уходе экс-тренера Шахтера
Португалия
30 мая 2023, 09:18 |
2032
6

Он их спас. Португальский клуб объявил об уходе экс-тренера Шахтера

«Торренсе» расстается с Педру Морейрой

30 мая 2023, 09:18 |
2032
6
Он их спас. Португальский клуб объявил об уходе экс-тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб второго дивизиона португальского чемпионата «Торренсе» объявил о том, что контракт с 48-летним Педру Морейрой, который рассчитан до конца текущего сезона, продлен не будет.

По этой причине наставник уже в ближайшее время покинет «Торренсе».

Педру Морейра принял «Торренсе» в сентябре минувшего года, когда команда безнадежно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице. В итоге под руководством нового наставника «Торренсе» совершил невероятный рывок вверх, и финишировал на 9-м месте.

Отметим, что Педру Морейра входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки в «Шахтере». Также этот специалист работал вместе с Фонсекой в «Роме», «Браге», «Порту» и «Пасуш Феррейре».

По теме:
Теперь за Наполи можно болеть? Президент клуба заявил об уходе Спаллетти
Источник: Мирон Маркевич принял предложение возглавить Карпаты
Остап Маркевич может возглавить Верес
Педру Морейра Торренсе отставка чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая
Футбол | 30 мая 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 мая

Важные события во всех видах спорта

ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
Футбол | 29 мая 2023, 15:45 14
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины

Дебютный вызов для форварда «Зари» в национальную команду

Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Футбол | 29.05.2023, 10:42
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Под слезы и объятия. Боруссия Дортмунд попрощалась с пятью игроками
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Футбол | 29.05.2023, 17:42
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Вслед за Шахтером. Динамо также забило 2000-й гол в чемпионатах Украины
Футбол | 30.05.2023, 03:00
Вслед за Шахтером. Динамо также забило 2000-й гол в чемпионатах Украины
Вслед за Шахтером. Динамо также забило 2000-й гол в чемпионатах Украины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
скільки екс асистентів тренерів було в Шахтаря?
навіщо нам так глибоко занурюватись в другу і третю ліги португалії ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
28.05.2023, 17:35 5
Футбол
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 27
Теннис
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
30.05.2023, 05:19 3
Теннис
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
28.05.2023, 17:05 1
Футбол
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
28.05.2023, 16:57 63
Футбол
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
28.05.2023, 23:05 14
Другие виды
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
28.05.2023, 17:54 6
Хоккей
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
29.05.2023, 18:59 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности