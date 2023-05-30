Он их спас. Португальский клуб объявил об уходе экс-тренера Шахтера
«Торренсе» расстается с Педру Морейрой
Клуб второго дивизиона португальского чемпионата «Торренсе» объявил о том, что контракт с 48-летним Педру Морейрой, который рассчитан до конца текущего сезона, продлен не будет.
По этой причине наставник уже в ближайшее время покинет «Торренсе».
Педру Морейра принял «Торренсе» в сентябре минувшего года, когда команда безнадежно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице. В итоге под руководством нового наставника «Торренсе» совершил невероятный рывок вверх, и финишировал на 9-м месте.
Отметим, что Педру Морейра входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки в «Шахтере». Также этот специалист работал вместе с Фонсекой в «Роме», «Браге», «Порту» и «Пасуш Феррейре».
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