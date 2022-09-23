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Португалия
23 сентября 2022, 12:05 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:06
622
0

Экс-тренер Шахтера возглавил аутсайдера второй лиги Португалии

Педру Морейра принял приглашение о работе в «Торренсе»

23 сентября 2022, 12:05 | Обновлено 23 сентября 2022, 12:06
622
0
Экс-тренер Шахтера возглавил аутсайдера второй лиги Португалии
torreense.com. Педру Морейра

Клуб второй лиги португальского футбола «Торренсе» объявил о назначении на пост главного тренера Педру Морейры.

47-летний специалист до этого на протяжении долгих лет работал вместе с Паулу Фонсекой, являясь одним из его ассистентов, в том числе в «Шахтере» и «Роме».

После ухода из «Ромы» летом 2021 года Морейра находился без работы. Его сватали в Алжир, однако та информация не подтвердилась и работу Педру нашел только сейчас.

Отметим, что «Торренсе» является главным аутсайдером нынешнего розыгрыша португальской Сегунды, занимая 18-тое, последнее, место в турнирной таблице, и имея лишь 4 очка после 7 матчей.

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Педру Морейра назначение тренера Торренсе
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Источник Sport.ua
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