Бывшего тренера Шахтера зовет клуб из Алжира

Педру Морейра может вскоре возглавить «УСМ Алжир»

  • 31.12.2021 17:25
  • 663 просмотра
  • 1 комментарий
Бывшего тренера Шахтера зовет клуб из Алжира
© ФК Шахтер. Педру Морейра

46-летний португальский специалист Педру Морейра может стать новым главным тренером клуба «УСМ Алжир».

В Украине Педру Морейра известен, как один из тренеров «Шахтера», входивших в штаб Паулу Фонсеки. Бок о бок с этим специалистом Морейра работал с 2009 года, а ныне может впервые получить самостоятельный опыт на должности главного тренера.

Отмечается, что ранее на Педру Морейру выходили два клуба низших дивизионов чемпионатов Франции и Англии, но португалец им отказал. «УСМ Алжир» для тренера видится интересным вариантом, так как здесь речь идет о команде элитарного дивизиона.

Педру Морейра, как и остальные члены штаба Паулу Фонсеки, сидит без работы с лета нынешнего года.

Источник — A Bola

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 31.12.2021 17:27
    +1
    На повышение
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