Бывшего тренера Шахтера зовет клуб из Алжира

46-летний португальский специалист Педру Морейра может стать новым главным тренером клуба «УСМ Алжир».
В Украине Педру Морейра известен, как один из тренеров «Шахтера», входивших в штаб Паулу Фонсеки. Бок о бок с этим специалистом Морейра работал с 2009 года, а ныне может впервые получить самостоятельный опыт на должности главного тренера.
Отмечается, что ранее на Педру Морейру выходили два клуба низших дивизионов чемпионатов Франции и Англии, но португалец им отказал. «УСМ Алжир» для тренера видится интересным вариантом, так как здесь речь идет о команде элитарного дивизиона.
Педру Морейра, как и остальные члены штаба Паулу Фонсеки, сидит без работы с лета нынешнего года.
Источник — A Bola
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