Бывшего тренера Шахтера зовет клуб из Алжира

46-летний португальский специалист Педру Морейра может стать новым главным тренером клуба «УСМ Алжир».

В Украине Педру Морейра известен, как один из тренеров «Шахтера», входивших в штаб Паулу Фонсеки. Бок о бок с этим специалистом Морейра работал с 2009 года, а ныне может впервые получить самостоятельный опыт на должности главного тренера.

Отмечается, что ранее на Педру Морейру выходили два клуба низших дивизионов чемпионатов Франции и Англии, но португалец им отказал. «УСМ Алжир» для тренера видится интересным вариантом, так как здесь речь идет о команде элитарного дивизиона.

Педру Морейра, как и остальные члены штаба Паулу Фонсеки, сидит без работы с лета нынешнего года.