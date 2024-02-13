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  4. Интер выкупит у Болоньи арендованного форварда
Италия
13 февраля 2024, 15:14 |
271
0

Интер выкупит у Болоньи арендованного форварда

Марко Арнаутович станет полноценным игроком «Интера»

13 февраля 2024, 15:14 |
271
0
Интер выкупит у Болоньи арендованного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Арендованный у «Болоньи» форвард Марко Арнаутович стал полноценным игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Арнаутович перешел в «Интер» летом прошлого года на правах аренды. В соглашении была прописана опция выкупа, которая активировалась после первого же набранного «Интером» очка в Серии А после 5 февраля.

В субботу, 10 февраля «Интер» на выезде обыграл «Рому» 4:2, что означает, что теперь миланский клуб обязан выкупить 34-летнего австрийца за 8 миллионов евро.

Однако это не означает, что Арнаутович останется в «Интер» после завершения сезона. Клуб не устраивает уровень игры, который демонстрирует форвард, и «нерадзурри» летом будут искать покупателя на австрийца.

В нынешнем сезоне на счету Арнаутовича 2 гола и 3 ассиста в 23 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник Calcio e Finanza
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