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Испания
13 февраля 2024, 14:51 |
443
1

Еще один европейский топ-клуб нацелился на Гюлера

«Милан» хочет арендовать турецкого таланта

13 февраля 2024, 14:51 |
443
1
Еще один европейский топ-клуб нацелился на Гюлера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Реалу» Арде Гюлеру. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Милан» хочет взять игрока в сухую аренду. «Реал» такой вариант устраивает. Вчера уже сообщалось о том, что Гюлером также интересуются «Тоттенхэм» и «Байер».

После перехода в «Реал» прошлым летом Гюлер провел всего 4 матча за мадридский клуб во всех турнирах, и провел на поле суммарно лишь 89 минут. Такое малое количество игрового времени у 18-летнего турецкого хавбека связано как с травмами, так и с отсутствием доверия к нему со стороны Карло Анчелотти.

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Милан Реал Мадрид Арда Гюлер трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник Sport.es
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Saar
В Італії свої молодих  талантів -море! Мілан, навіщо тобі цей турок!!??????????????????
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