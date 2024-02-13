Еще один европейский топ-клуб нацелился на Гюлера

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Реалу» Арде Гюлеру. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Милан» хочет взять игрока в сухую аренду. «Реал» такой вариант устраивает. Вчера уже сообщалось о том, что Гюлером также интересуются «Тоттенхэм» и «Байер».

После перехода в «Реал» прошлым летом Гюлер провел всего 4 матча за мадридский клуб во всех турнирах, и провел на поле суммарно лишь 89 минут. Такое малое количество игрового времени у 18-летнего турецкого хавбека связано как с травмами, так и с отсутствием доверия к нему со стороны Карло Анчелотти.