Легенда МЮ не считает лидера Арсенала игроком мирового уровня

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд не считает вингера «Арсенала» Букайо Сака игроком мирового класса.

«Он еще не дорос до этого уровня. Послушайте, я считаю, что Сака нереально хорош. И я думаю, что ему нужно немного отдохнуть, слишком он много игр проводит как для юного парня.

Но мировой уровень? Он пока не показал его в Лиге чемпионов, не так ли? Я говорю о поздних стадиях. Сака — топ-игрок, не поймите меня неправильно. Но еще не мирового класса», — сказал Фердинанд в своем подкасте FIVE.

Добавим, что 22-летний Сака провел в нынешнем сезоне за «Арсенал» 31 матч во всех турнирах, забив 13 мячей и отдал столько же результативных передач.