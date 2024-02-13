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Англия
13 февраля 2024, 14:34 | Обновлено 13 февраля 2024, 14:50
1048
1

Легенда МЮ не считает лидера Арсенала игроком мирового уровня

Рио Фердинанд считает, что Сака проводит слишком много матчей

13 февраля 2024, 14:34 | Обновлено 13 февраля 2024, 14:50
1048
1
Легенда МЮ не считает лидера Арсенала игроком мирового уровня
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд не считает вингера «Арсенала» Букайо Сака игроком мирового класса.

«Он еще не дорос до этого уровня. Послушайте, я считаю, что Сака нереально хорош. И я думаю, что ему нужно немного отдохнуть, слишком он много игр проводит как для юного парня.

Но мировой уровень? Он пока не показал его в Лиге чемпионов, не так ли? Я говорю о поздних стадиях. Сака — топ-игрок, не поймите меня неправильно. Но еще не мирового класса», — сказал Фердинанд в своем подкасте FIVE.

Добавим, что 22-летний Сака провел в нынешнем сезоне за «Арсенал» 31 матч во всех турнирах, забив 13 мячей и отдал столько же результативных передач.

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Рио Фердинанд Букайо Сака сборная Англии по футболу Лига чемпионов
Источник Daily Mail
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