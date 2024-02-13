Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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13 февраля 2024, 14:27 |
117
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УАФ подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Италии

Украинская ассоциация футбола будет сотрудничать с итальянскими коллегами

13 февраля 2024, 14:27 |
117
0
УАФ подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Италии
УАФ. Габриэле Гравина и Андрей Шевченко

Сегодня, 13 февраля Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о том, что 8 февраля в Париже новый глава УАФ Андрей Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Италии (FIGC).

Обе национальные ассоциации намерены укреплять и развивать отношения дружбы и технического сотрудничества, помогая тренерам и молодым игрокам реализовать свой человеческий и профессиональный потенциал, а также участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях в Италии.

«Я горжусь тем, что Украина выбрала Италию для начала такого важного как с футбольной, так и с ценностной точки зрения сотрудничества. Мы всегда были на стороне наших украинских друзей через инициативы солидарности, чтобы помочь улучшить условия жизни обычных людей, а также спортивные проекты, предоставляя возможности для регистрации в них тысячам молодых людей, которые сбежали от войны. Сейчас мы обеспечим еще более структурированный путь технического сотрудничества, цель которого - гарантировать будущее украинского футбола. С Андреем мы дружим в течение длительного времени, я желаю ему успешной работы для своей страны на его новой должности», – заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

«Италия всегда была для меня вторым домом, наполненным незабываемыми воспоминаниями. Я благодарен каждому итальянцу за постоянную поддержку с первого дня полномасштабной войны в Украине. И я с нетерпением жду реализации совместных проектов для развития украинского футбола», – приводит слова Шевченко УАФ.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Федерация футбола Италии Габриэле Гравина
Источник Украинская ассоциация футбола
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