Интер потерял ключевого защитника на матч с Атлетико

Основной центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби получил мышечное повреждение. Оно оказалось серьезнее, чем предполагалось.

По информации итальянских СМИ, Ачерби точно пропустит ближайшие три матча «Интера»: в Серии А против «Салернитаны» и «Лечче» (16 и 25 февраля соответственно) и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид (20 февраля). Также под вопросом участие 36-летнего ветерана в матче с «Аталантой» (28 февраля).

Вчера сообщалось о том, что травму получил форвард «Атлетико» Альваро Мората, который пропустит первый матч против «Интера».