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Италия
13 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 13 февраля 2024, 14:00
169
0

Интер потерял ключевого защитника на матч с Атлетико

У Франческо Ачерби мышечная травма

13 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 13 февраля 2024, 14:00
169
0
Интер потерял ключевого защитника на матч с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Основной центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби получил мышечное повреждение. Оно оказалось серьезнее, чем предполагалось.

По информации итальянских СМИ, Ачерби точно пропустит ближайшие три матча «Интера»: в Серии А против «Салернитаны» и «Лечче» (16 и 25 февраля соответственно) и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид (20 февраля). Также под вопросом участие 36-летнего ветерана в матче с «Аталантой» (28 февраля).

Вчера сообщалось о том, что травму получил форвард «Атлетико» Альваро Мората, который пропустит первый матч против «Интера».

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Источник Tuttosport
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