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Испания
12 февраля 2024, 13:48 |
94
0

Мората получил травму колена в матче с Севильей

Худшие опасения не подтвердились

12 февраля 2024, 13:48 |
94
0
Мората получил травму колена в матче с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Вчера, 11 февраля «Атлетико» в 24-м туре Ла Лиги на выезде проиграл «Севилье» со счетом 0:1. Форвард «матрасников» Альваро Мората в этом матче получил травму колена и был заменен на Мемфиса Депая.

Были подозрения по поводу того, что у Мораты разрыв крестообразных связок колена. Однако худшие опасения не подтвердились: у него ушиб кости и растяжение внутренних латеральных связок правого колена.

Точные сроки восстановления не называются, но Мората точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (20 февраля в Милане).

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Атлетико Мадрид Альваро Мората травма травма колена Севилья Ла Лига Лига чемпионов Интер Милан
Источник Фабрицио Романо
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