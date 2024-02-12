Мората получил травму колена в матче с Севильей
Худшие опасения не подтвердились
Вчера, 11 февраля «Атлетико» в 24-м туре Ла Лиги на выезде проиграл «Севилье» со счетом 0:1. Форвард «матрасников» Альваро Мората в этом матче получил травму колена и был заменен на Мемфиса Депая.
Были подозрения по поводу того, что у Мораты разрыв крестообразных связок колена. Однако худшие опасения не подтвердились: у него ушиб кости и растяжение внутренних латеральных связок правого колена.
Точные сроки восстановления не называются, но Мората точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (20 февраля в Милане).
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